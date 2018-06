Studie vorgestellt: Das Leben von Lesben und Schwulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Lesben und Schwule sind über viele Jahrzehnte hinweg staatlich verfolgt und ausgegrenzt worden - auch in Hessen. In Wiesbaden soll heute bei einer Fachtagung (ab 11.00 Uhr) eine Studie zu dem Thema vorgestellt werden. Die wissenschaftliche Aufarbeitung geht auf eine Entscheidung des Landtags im September 2012 zurück. Daraufhin hatte das Schwule Museum Berlin untersucht, wie sich der gesellschaftliche Umgang mit Schwulen und Lesben in Hessen in den Jahren 1945 bis 1985 entwickelt hat.