Studie zu Weiterbildungen: Hessen bundesweit auf Rang drei

Frankfurt/Main/Gütersloh (dpa/lhe) - In Hessen bilden sich überdurchschnittlich viele Menschen weiter. Mehr als jeder achte Bürger (13,2 Prozent) über 25 Jahren habe im Jahr 2015 an mindestens einer Fortbildung teilgenommen, teilte die Bertelsmann Stiftung in Gütersloh am Dienstag unter Berufung auf eine Studie mit. Der Trend in Hessen ist aber rückläufig. Im Jahr 2012 bildeten sich noch 14,9 Prozent fort.