Studie zur Lebensqualität: Hochtaunuskreis führt in Hessen

Mainz/Frankfurt (dpa/lhe) - Von allen Regionen in Hessen lässt es sich nach einer deutschlandweiten ZDF-Studie am besten im Hochtaunuskreis, in Frankfurt sowie im Rheingau-Taunus-Kreis leben. Der Hochtaunuskreis kam auf 191 von 300 möglichen Punkten. Dies bedeutet bundesweit Platz 27. Am besten schnitt er bei Gesundheit und Sicherheit ab, wo 71 von 100 möglichen Punkten erzielt wurden - hier erhielten nur acht Städte oder Kreise in Deutschland eine bessere Bewertung.