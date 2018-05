«Stunde der Gartenvögel»: Nabu ruft zur Vogelzählung auf

Wetzlar (dpa/lhe) - Zur bundesweiten Vogelzählung in Gärten und Grünanlagen hat der Naturschutzbundes (Nabu) aufgerufen. Der Umweltverband kündigte am Freitag die 14. «Stunde der Gartenvögel» an, die von Vatertag bis Muttertag (10. bis 13. Mai) stattfindet. In dieser Zeit können Freiwillige eine Stunde lang Vögel beobachten und von jeder Art die höchste Anzahl notieren. Die Zahlen sollen anschließend dem Umweltverband gemeldet werden. Für Kinder hat der Verband die «Schulstunde der Gartenvögel» (7. bis 11. Mai) ins Leben gerufen.