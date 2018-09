Stundenlange Vollsperrung der A4 wegen Lastwagenbrand

Wildeck (dpa/lhe) - Ein brennender Lastwagen hat auf der Autobahn 4 (Bad Hersfeld-Eisenach) stundenlang den Verkehr behindert. Die Strecke blieb am Donnerstag bei Wildeck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) fast sieben Stunden lang voll gesperrt. Dadurch seien in Richtung Eisenach erhebliche Staus entstanden, teilte die Polizei in Fulda mit. Der Lastwagen war am frühen Morgen wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 150 000 Euro. Die Fahrbahn musste an der Stelle des Feuers erneuert werden, daher sollte bis Freitagvormittag nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.