Stundenlange Vollsperrung der A7 nach Lkw-Unfall

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein schwerer Unfall mit einem Lastwagen hat am Montag auf der A7 (Fulda-Kassel) in Osthessen für eine stundenlange Vollsperrung und massive Verkehrsbehinderungen geführt. Ein unter Rauschmitteln stehender Lkw-Fahrer hatte am frühen Morgen auf Höhe des Hattenbacher Dreiecks einen Unfall verursacht. Weil das Fahrzeug alle vier Spuren Richtung Norden blockierte, kam es von 3.45 Uhr bis etwa 10.30 Uhr zu einer Vollsperrung von rund sieben Stunden, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Der Verkehr musste ab Niederaula über Kirchheim umgeleitet werden. Es kam zu langen Staus. Die Umleitungsstrecke war noch am Vormittag «total überlastet», wie ein Polizeisprecher sagte. Am Montagvormittag konnte zumindest der rechte Fahrstreifen und die Standspur für den Verkehr in Richtung Norden freigegeben werden.