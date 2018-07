Stundenlanger Brand von Strohballen in Südhessen

Alsbach-Hähnlein (dpa/lhe) - Ein Lager mit rund 100 Strohballen hat in der Nacht zum Freitag in Südhessen Feuer gefangen. Anwohner in Alsbach-Hähnlein waren noch am Morgen aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen halten, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen brannte es noch immer. Die Feuerwehr ließ die Ballen auf einem Feld südlich des Ortsteils Alsbach (Landkreis Darmstadt-Dieburg) demnach kontrolliert abbrennen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Um die Ermittlungen aufnehmen zu können, müsse abgewartet werden, bis die Brandstelle begehbar sei, hieß es bei der Polizei.