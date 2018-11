Sturm, Hitze, Dürre: Hessens Wälder trotzen den Extremen

Allerdings habe der Extrem-Sommer zu mindestens 130 Waldbränden geführt. Wegen der Trockenheit seien außerdem junge Bäume abgestorben, ältere Bäume wurden geschädigt. Der Start in das Jahr 2018 sei für Hessens Wälder noch gut gewesen: Die Böden seien aufgrund der Winterniederschläge noch mit ausreichenden Wasservorräten versorgt gewesen, erklärte Tappeser. Jedoch richtete am 18. Januar Sturm «Friederike» schwere Schäden an.