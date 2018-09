Sturmschäden sorgen für Verzögerungen im Bahnverkehr

Bad Salzschlirf/Mittel-Gründau/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Sturmtief «Fabienne» hat am Sonntag in Hessen Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr verursacht. Am Nachmittag mussten zwei Nebenstrecken wegen des Sturms gesperrt werden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Außerdem sei auf einigen zweigleisigen Strecken wegen Sturmschäden nur noch ein Gleis befahrbar. Hier komme es zu Verzögerungen.