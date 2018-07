Sturz auf Metallstangen: Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Söhrewald (dpa/lhe) - Ein 64-Jähriger ist bei Dacharbeiten in einem Landwirtschaftsbetrieb im Kreis Kassel rund vier Meter in die Tiefe gefallen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei am Montagmorgen auf dem Anwesen in Söhrewald durch Wellplatten in die Tiefe gestürzt und mit dem Kopf auf Metallstangen aufgeschlagen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Experten sollen nun die mögliche Unfallursache klären.