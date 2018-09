Sturz von Klippe: Hessisches Opfer zurück aus Italien

Sanremo (dpa) - Nach dem Sturz einer hessischen Studentin von einer Klippe in Italien ist die schwer verletzte Frau wieder in Deutschland. Sie sei in Italien nicht verhört worden, weil ihr Gesundheitszustand das nicht zugelassen habe, sagte der Staatsanwalt aus Imperia, Alberto Lari, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. In Italien wird gegen einen 32-Jährigen aus dem Maghreb ermittelt. Ihm wird versuchter Mord und versuchte Vergewaltigung vorgeworfen.