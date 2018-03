Suchaktion erfolgreich: Auto von vergesslicher Frau

Der 19 Jahre alte Finder hatte am Donnerstag aus der Zeitung von der Suche erfahren. Am Nachmittag entdeckte er das Auto in einem Hinterhof. Der 74 Jahre alte Ehemann war auf der Suche nach eigenen Angaben «mehrere hundert Kilometer» erfolglos durch die Stadt gelaufen, bevor er sich an die Polizei wandte.