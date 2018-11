Suchaktion mit Spürhund: Noch keine Männerleiche gefunden

Hammersbach (dpa/lhe) - Die Leichensuche mit einem Spürhund in einem Waldstück bei Hammersbach (Main-Kinzig-Kreis) ist bislang erfolglos. Am Donnerstag seien keine menschlichen Überreste gefunden worden, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Homm am Freitagmorgen in Offenbach. Die Suche werde in den kommenden Tagen fortgesetzt. Ein genauer Termin stand noch nicht fest.