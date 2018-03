Suche nach Bewaffnetem in Schulzentrum ohne Ergebnis

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die Berichte über einen mit Pistole bewaffneten Jugendlichen in der Nähe eines Schulzentrums haben in Ludwigshafen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach einer mehrstündigen Absperrung und Durchsuchung des Schulgebäudes gaben die Beamten am Mittwochnachmittag jedoch Entwarnung. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Gefahrenlage, teilte die Polizei mit. Auch bis zum Abend wurde nach Angaben eines Sprechers niemand ausfindig gemacht. In Trier sorgte ein 14-Jähriger am gleichen Tag mit zwei Softair-Pistolen für einen größeren Polizeieinsatz.