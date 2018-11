Suche nach Brandursache: «Stahlträger wie Wachs geschmolzen»

Steinau an der Straße/Offenbach (dpa/lhe) - Einen Tag nach dem Großbrand und einem Millionenschaden in einer Schreinerei in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) steht noch keine Ursache fest. Die Ermittler konnten die einsturzgefährdete Werkshalle noch nicht betreten. «Die Stahlträger sind wegen der großen Hitze wie Wachs zusammengesunken. Bevor jemand den Ort betreten kann, muss erst die Sicherheitslage eingeschätzt werden», erklärte ein Polizei-Sprecher am Mittwoch in Offenbach.