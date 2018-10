Suche nach Fachkräften wird für Städte immer mühsamer

«Da kommen mittel- bis langfristig große Probleme auf uns zu», sagte HSGB-Geschäftsführer Karl-Christian Schelzke. Durch den Wandel der Verwaltungen zu Dienstleistern, könne fehlendes Personal nicht durch längere Bearbeitungszeit von Anträgen ausgeglichen werden. «Früher war es egal, ob zwei oder drei Mitarbeiter in einem Büro saßen, das geht heute nicht mehr», erklärte Schelzke. Nicht nur in spezialisierten Bereichen wie Bauämtern bestehe Bedarf: «Wer in einem Bürgerbüro arbeitet, muss gut Deutsch sprechen und gut ausgebildet sein.» Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, müsse man mehr Geld in frühkindliche Bildung investieren und das Potenzial von Flüchtlingskindern erschließen.

In FRANKFURT konnten bisher alle Stellen, die ausgeschrieben wurden, auch besetzt werden. Allerdings sei der Aufwand größer geworden, erklärte die Stadt: Stellen müssten mehrfach ausgeschrieben werden, man spreche Mitarbeiter gezielter an, beispielsweise über Anzeigen in Branchenmedien. «Wir versuchen darzulegen, wer die Stadt Frankfurt als Arbeitgeber ist und welche Vorteile wir haben», sagte ein Stadtsprecher. Gefragte Fachkräfte sind in Frankfurt vor allem Techniker, Ärzte und Pflegepersonal.

In Nordhessen ist die Situation ähnlich: «Auch die Stadtverwaltung KASSEL spürt zunehmend den Fachkräftemangel», erklärte ein Sprecher. Er betreffe vor allem den Arzt-, Ingenieur- und IT-Bereich, mache sich allerdings in vielen Feldern schleichend bemerkbar. Alle Stellen konnten bisher besetzt werden, zum Teil aber durch geänderte Qualifikationsprofile. Zudem arbeite man daran, ein Bewusstsein zu schaffen für die positiven Aspekte eines Arbeitsplatzes bei der Stadt Kassel, wie zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aktuell prüfe die Stadt zudem die Gewährung einer Fachkräftezulage, um monetäre Anreize zu schaffen.

In GIEßEN sind laut der Stadt derzeit drei Stellen unbesetzt. Der Fachkräftemangel treffe die Verwaltung in technischen und sozialen Bereichen. Es fehlten Ingenieure für Bau, Tiefbau und Anlagenbau sowie Techniker und Bauzeichner. Außerdem sind Erzieher und Sozialarbeiter gefragt. Auch in Gießen schreibt man deshalb Stellen mehrfach aus und verändert die Anforderungsprofile. Schritte wie die Einführung eines vergünstigten Jobtickets sollen die Attraktivität eines Arbeitsplatzes bei der Stadt erhöhen.

Durch den demografischen Wandel, die boomende Wirtschaft, die niedrigste Arbeitslosenquote seit Jahren in Hessen sowie Konkurrenz unter Arbeitgebern sei der Fachkräftemangel auch in DARMSTADT spürbar, erklärte ein Stadtsprecher. Neben den erzieherischen, pädagogischen und pflegerischen Bereichen mache sich dieser Mangel insbesondere in den Sektoren IT, Digitalisierung, Mobilität und Bauen sowie in der Verwaltung bemerkbar. Die Stadt schalte deshalb monatlich zwischen zehn und zwanzig externe und interne Stellenausschreibungen. Darüber hinaus werbe man für Darmstadt als Arbeitgeber auf Messen und in Schulen.