Suche nach Vermisstem im Kasseler Bugasee weiter erfolglos

Kassel (dpa/lhe) - Rettungskräfte haben die Suche nach einem Vermissten im Kasseler Bugasee am Donnerstagabend erfolglos abgebrochen. In den kommenden Tagen werde man die Wasseroberfläche und das Ufer absuchen, sagte ein Sprecher der Polizei. Man gehe weiter von einem Badeunfall aus. Der 33-Jährige war am Montag zum Schwimmen an den See gegangen, am Dienstag wurde er von Angehörigen vermisst gemeldet.