Suche nach untergegangenem Schwimmer in Raunheim geht weiter

Feuerwehrleute und Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft am See. Foto: Stenzel/Wiesbaden112.de

Raunheim (dpa/lhe) - Die Suche nach einem untergegangenen Schwimmer in einem See in Raunheim (Kreis Groß-Gerau) soll am Mittwoch weitergehen. Das teilte die Polizei mit. Taucher hatten bereits am Dienstag nach dem 23 Jahre alten Schwimmer im Wasser gesucht. Sie mussten ihren Einsatz aber abbrechen, weil es für sie zu gefährlich wurde.