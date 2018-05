Suche nach vermisstem Mann in Baggersee eingestellt

Raunheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat die Suche nach einem Mann, der in einem See bei Raunheim nahe Frankfurt untergegangenen ist, endgültig eingestellt. «Vermutlich liegt er im Wasser unter mehreren Metern Erdreich begraben», sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag in Darmstadt. Es bestehe kaum eine Chance, den 23-Jährigen in dem trüben Wasser des Baggersees noch zu finden.