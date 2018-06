Südhessen erholt sich vom Unwetter: Neue Schauer

Am Montag waren bei dem Unwetter besonders im Kreis Bergstraße zahlreiche Keller vollgelaufen. In Bürstadt und den beiden Stadtteilen Bobstadt und Riedrode rückte die Feuerwehr zu insgesamt 139 Einsätzen aus, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr am Dienstag sagte. Die Einsätze dauerten bis 1.30 Uhr in der Nacht.

Am Morgen seien noch ein vollgelaufener Rohbau auf einer Baustelle sowie ein unter Wasser stehender Keller in einem Wohnhaus gemeldet worden. Davon abgesehen stehe bei der Feuerwehr jetzt die Reinigung von Fahrzeugen und Gerätschaften auf dem Programm.

Wie der Kreis Bergstraße mitteilte, stürzten auch Bäume und Strommasten um, es kam zu Blitzeinschlägen. In insgesamt 16 Kommunen des Kreises verzeichneten Feuerwehren und Technisches Hilfswerk (THW) demnach rund 300 Einsätze. Es habe in der Nacht keine starken Regenfälle mehr gegeben, sagte ein Sprecher des Kreises.

Am Dienstag mussten sich die Menschen in Südhessen zunächst noch auf Schauer und Gewitter mit Starkregen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gabe eine entsprechende Warnung heraus. Stark bewölkt oder bedeckt bleibe es hessenweit den ganzen Tag. Am Mittwoch soll es dann langsam wieder freundlicher werden.