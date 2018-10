Südkorea interessiert sich für Naturschutz am Grünen Band

Eisenach/Seoul (dpa) - Thüringen will dem ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen als erstes Bundesland noch in diesem Jahr den Schutzstatus eines Nationalen Naturmonuments verleihen. Das Gesetz zum Grünen Band, das derzeit im Erfurter Landtag beraten wird, stößt auf Interesse auch in Südkorea. Vertreter des südkoreanischen National Nature Trusts informieren sich derzeit auf einer Konferenz in Eisenach über das Gesetzesprojekt sowie den Naturschutz entlang dem ehemaligen Todesstreifen.