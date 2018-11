Sulus Tor entscheidet Partie: Darmstadt schlägt Magdeburg

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. In einer turbulenten Partie gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg gewann das Team von Trainer Dirk Schuster am Samstag mit 3:1 (1:0). Vor 14 410 Zuschauern am Böllenfalltor fielen die Treffer für Darmstadt durch Serdar Dursun (43. Minute), Nico Hammann (Eigentor 60.) und Aytac Sulu (80.). Marius Bülter (71.) traf für die Gäste. Magdeburgs Dennis Erdmann (63.) und Darmstadts Fabian Holland (69.) mussten mit Gelb-Rot vom Platz. Die Lilien gewannen das zweite Heimspiel innerhalb von acht Tagen und sind seit nunmehr drei Partien unbesiegt. Magdeburg verlor zum dritten Mal nacheinander.