Super-Sommer bringt historisch frühe Weinlese

Eltville/Groß-Umstadt/Heppenheim (dpa/lhe) - Das anhaltend schöne Sommerwetter beschert Hessens Winzern in diesem Jahr eine besonders frühe Lese. In Groß-Umstadt beginnt sie bereits Ende August und damit so früh wie noch nie, wie der Geschäftsführer der Odenwälder Winzergenossenschaft, Oliver Ströbel, sagte. Auch im Rheingau könnte der Lesebeginn Mitte September zu einem historischen Datum werden. An der Bergstraße bei Heppenheim geht es am 20. August los.