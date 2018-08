Supermarkt in Schlüchtern brennt komplett ab

Feuerwehrleute löschen ein Feuer in einem Supermarkt in Schlüchtern. Foto: Alexander Keutz/Einsatzreport Südhessen

Schlüchtern (dpa/lhe) - Innerhalb von nur zwei Tagen ist in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) zum zweiten Mal ein Einkaufsmarkt ausgebrannt. Am Sonntagabend sei ein Supermarkt komplett abgebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Um acht Uhr sei das Feuer gemeldet worden - als die Feuerwehr ankam, habe das Gebäude bereits komplett in Flammen gestanden. Der Einsatz habe bis 4.20 Uhr am nächsten Morgen gedauert.