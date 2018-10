Susanne Pfeffer: Erste Ausstellungen als neue MMK-Direktorin

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gut zehn Monate nach ihrem Amtsantritt hat Susanne Pfeffer ihre ersten drei Ausstellungen als Direktorin des Museums für Moderne Kunst (MMK) präsentiert. Mit ihnen will sie nach eigenen Angaben künstlerische Positionen vorstellen, die sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Kunst müsse das politische Geschehen derzeit stärker reflektieren als je zuvor, sagte die Kunsthistorikerin am Donnerstag in Frankfurt. Sie war Anfang des Jahres erst vom Fridericianum in Kassel zum MMK gewechselt.