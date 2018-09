THW Kiel deklassiert die MT Melsungen 37:20

Der Rekordmeister erwischte einen idealen Start in die Partie, lag nach vier Minuten mit 3:0 in Führung. MT-Coach Heiko Grimm brachte nach einer Auszeit den siebten Feldspieler anstelle des Torwarts und ließ seine Mannschaft phasenweise mit drei Kreisläufern agieren. Die «Zebras» standen aber in der Defensive stabil und spielten kompromisslos im Angriff. Melsungen dagegen leistete sich in der Offensive zu viele Fehler und schaffte es nicht, die normalerweise sehr starke Abwehr zu stabilisieren.

Steffen Weinhold markierte beim 20:10 sieben Sekunden nach der Halbzeit die erste Zehn-Tore-Führung der «Zebras», die immer weiter anwuchs. Sinnbildlich für die Misere der Melsunger war die Leistung von Rückraumspieler Julius Kühn. Nur drei seiner neun Würfe trafen das Tor, dazu sah er nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte.