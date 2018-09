TV-Sender Nitro begleitet Eintracht mit siebenteiliger Doku

Marseille (dpa/lhe) - Pokalsieger Eintracht Frankfurt gewährt bei seiner Teilnahme in der Europa League einem Kamerateam des TV-Senders Nitro Einblicke für eine Dokumentation. Die Doku-Reihe «Countdown für Europa - Eintracht Frankfurt» ist vorerst in sieben Teilen geplant und wird an diesem Donnerstag erstmals ausgestrahlt, wie der Fußball-Bundesligist und der Sender am Mittwoch mitteilten.