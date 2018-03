Tachos manipuliert: Anklage fordert Haftstrafe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Autohändler soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen einer ganzen Reihe an Manipulationen von Tachometern in Fahrzeugen für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Anklagebehörde stellte am Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt einen entsprechenden Antrag. Gemeinsam mit einem bereits zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilten Haupttäter soll der 42-Jährige in neun Fällen bei betrügerischen Gebrauchtwagenverkäufen mitgewirkt haben.