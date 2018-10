Talanx will bis 2022 Milliardengewinn erreichen

Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) will in einigen Jahren beim Überschuss die Milliardenmarke knacken. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) will in einigen Jahren beim Überschuss die Milliardenmarke knacken. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv

Hannover/Frankfurt (dpa/lni) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) will nach seiner jüngsten Gewinnwarnung in einigen Jahren beim Überschuss die Milliardenmarke knacken. Bis 2022 soll der Gewinn je Aktie jährlich im Schnitt um mindestens fünf Prozent steigen, kündigte der neue Talanx-Chef Torsten Leue am Dienstag zum Kapitalmarkttag des Konzerns in Frankfurt an. Basis sei dabei das inzwischen gekappte Ziel, 2018 einen Überschuss von 850 Millionen Euro zu erzielen. Bis zum Jahr 2022 käme Talanx dann rechnerisch auf einen Nettogewinn von mindestens gut einer Milliarde Euro.