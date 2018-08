Tango Festival darf nicht wegen Trockenheit verboten werden

Lorch/Kassel (dpa/lhe) - Die Stadt Lorch darf das für das Wochenende geplante Tropen Tango Festival in Wollmerschied nicht verbieten. Zwar sei die Gefahr von Wald- und Flächenbränden derzeit stark erhöht, doch die konkrete Gefahr eines Feuers drohe bei der geplanten Veranstaltung nicht, entschied der Hessische Verwaltungsgerichtshof am Freitag in Kassel. Mit dem Beschluss hob der Senat zugleich eine vorangegangene Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden auf.