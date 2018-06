Tankwart ignorierte Schlägerei: 600 Euro Geldauflage

Der 44-Jährige hatte im Juli vergangenen Jahres Nachtdienst in der Tankstelle in Frankfurt-Sossenheim und wurde Zeuge einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seiner Lebensgefährtin. Obwohl der Frau das Blut über ihr Gesicht lief und der Angestellte dies auch bemerkte, befasste er sich weiterhin mit der Reinigung des Verkaufsraumes, statt die Polizei zu alarmieren. Vor Gericht bedauerte er dies. Er habe die Hilferufe der Frau nicht mitbekommen und sei in Anbetracht der bedrohlichen Situation verunsichert gewesen.

Gericht und Staatsanwaltschaft wiesen ihn darauf hin, dass er verpflichtet gewesen wäre, die Polizei zu rufen. Aufgrund seiner Reue stimmte man aber schließlich einer Verfahrenseinstellung zu. Die Hälfte der Geldauflage erhält die verletzte Frau, die andere eine Täter-Opfer-Einrichtung.