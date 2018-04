Tanz in den Mai mit warmer Jacke

Wiesbaden (dpa/lhe) - Weil er einen Sprengsatz an einem Auto angebracht haben soll, sitzt ein 56-Jähriger in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei in Wiesbaden am Sonntag mit. Der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erging am Freitag. Der (...)