Tarek Al-Wazir sieht weniger Staus auf Hessens Autobahnen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Autofahrer haben von April bis Juni dieses Jahres nicht so lange im Stau wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres gestanden. Das teilte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Im zweiten Quartal habe es etwa 3700 Staustunden weniger auf Hessens Autobahnen gegeben.