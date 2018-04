«Task Force» für saubere Schultoiletten nimmt Arbeit auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Erster Schritt zur Verbesserung der Sauberkeit auf Frankfurter Schultoiletten: Die sogenannte «Task Force Schultoiletten» kam in dieser Woche erstmals zusammen, wie die Stadt Frankfurt am Freitag mitteilte. Der Arbeitskreis wurde gegründet, nachdem sich fast 6000 Eltern in einer Petition über den schlechten Zustand der Schulklos beschwert hatten.