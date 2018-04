Tattoo-Fans legen sich bei Convention unter die Nadel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hunderte Tattoo-Fans haben am Samstag den Weg in die Frankfurter Messe gefunden, wo sie rund 650 Tätowierern aus aller Welt über die Schultern schauen konnten. Aus mehr als 50 Ländern waren die Tattoo-Künstler Veranstalterangaben zufolge zur dreitägigen Convention, die in diesem Jahr zum 26. Mal stattfindet, gekommen. Interessierte konnten zuschauen, sich informieren oder sich auch direkt vor Ort ein neues Tattoo stechen lassen - und das auch auf traditionelle Art ohne den Einsatz von elektrischen Maschinen. Die Stände der traditionellen Tätowierer stießen denn auch auf besonders großes Interesse.