Tatverdächtiger nach Scheunenbrand festgenommen

Maintal (dpa/lhe) - Die Polizei hat nach einem Scheunenbrand in Maintal (Mainz-Kinzig-Kreis) einen Tatverdächtigen festgenommen. Es gebe Hinweise auf Brandstiftung, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag in Offenbach. Einzelheiten zu dem mutmaßlichen Täter und dem Hintergrund der Tat nannte die Ermittlerin nicht. Das Feuer war am späten Sonntagabend ausgebrochen. Die Feuerwehr habe die Flammen etwa drei Stunden kontrolliert abbrennen lassen, weil das Gebäude nicht mehr zu retten gewesen sei. Ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus habe verhindert werden können.