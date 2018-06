Tatverdächtiger nach Scheunenbrand wieder freigelassen

Maintal (dpa/lhe) - Die Polizei hat nach einem Scheunenbrand in Maintal (Mainz-Kinzig-Kreis) einen Tatverdächtigen festgenommen und wieder freigelassen. Die Ermittlungen hätten keinen dringenden Tatverdacht ergeben, teilte die Polizei am Montag in Offenbach mit. Die Scheune sei einsturzgefährdet und könne noch nicht von den Brandursachenermittlern betreten werden. Der Schaden werde auf 100 000 Euro geschätzt.