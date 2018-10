Taucher bergen toten Ruderer aus dem Main

Mitglieder eines Rudervereins hatten den Ruder-Einer am Freitag auf dem Fluss gefunden. Von dem Mann, der Mitglied in einem Offenbacher Ruderverein war, fehlte zunächst jede Spur. Sein Auto fand die Polizei in der Nähe seines Vereins.

Bereits am Freitagabend hatten Taucher vergeblich nach dem Vermissten gesucht. Am Samstagvormittag hatte die Wasserschutzpolizei am Ufer weiter nach dem Mann Ausschau gehalten. Die Suche war am Samstagmittag zunächst unterbrochen worden, dann aber mit Hilfe der Frankfurter Taucher fortgesetzt worden.