Tauchunfall: Staatsanwaltschaft entscheidet über Obduktion

Willingen (dpa/lhe) - Nach dem Tod eines 66-jährigen Tauchers in einem stillgelegten Bergwerk in Nordhessen bleibt die Unglücksursache weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft Kassel müsse nun über eine Obduktion und Begutachtung der Tauchgeräte entscheiden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg am Donnerstag. Der 66-Jährige war am Mittwoch in Willingen mit einem 51 Jahre alten Mann in der Schiefergrube Christine unterwegs gewesen. Er trieb bewusstlos im Wasser und starb trotz Wiederbelebungsversuch später im Krankenhaus.