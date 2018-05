Tausende Besucher bei Comic-Messe in Frankfurt

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Tausende Comic- und Filmfans sind am Samstag zur Messe German Comic Con nach Frankfurt am Main gekommen. Etliche waren in den Kostümen ihrer Lieblingsfiguren aus Mangas, Superheldencomics, Fernsehserien oder Filmen angereist. Neben zahlreichen Ständen mit Fanartikeln bietet die Messe Workshops, Diskussionsforen sowie die Möglichkeit, sich mit Stars fotografieren zu lassen.