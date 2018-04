Tausende Erstsemester: Studentenzahl auf hohem Niveau

Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Die Studentenzahlen an Hessens Universitäten bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Beginn der Vorlesungszeit des Sommersemesters an diesem Montag (9. April). Alleine an der größten Universität des Landes in Frankfurt nehmen nach den vorläufigen Zahlen rund 3000 Frauen und Männer ein Studium auf. «Davon sind circa 1100 Studierende im ersten Hochschulsemester, das heißt, sie waren noch nie zuvor an einer deutschen Hochschule eingeschrieben», teilte ein Sprecher mit.