Tausende Kurden zu Demonstration in Frankfurt erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Tausende Kurden wollen am Samstag in der Frankfurter Innenstadt auf einer Demonstration gegen den Einmarsch türkischer Truppen in die Stadt Afrin im Nordwesten Syriens demonstrieren. Nach Angaben des Frankfurter Ordnungsamts werden bis zu 5000 Teilnehmer erwartet. Der Demonstrationszug sammelt sich am Güterplatz und zieht dann durch die Innenstadt ans Mainufer, wo die Abschlusskundgebung an der Weseler Werft stattfindet.