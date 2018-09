Tausende Teilnehmer bei Demo «Seebrücke»: Auch ohne Seehofer

Der Protest richtete sich gegen den ursprünglich geplanten Besuch von Bundesinnenminister Horst Seehofer an diesem Dienstag in Frankfurt. Der CSU-Politiker hatte jedoch wegen Terminproblemen am Montag seine Teilnahme am Bundeskongress Nationale Stadtentwicklungspolitik in Frankfurt abgesagt. Daraufhin verzichteten die Initiativen auch auf eine am Dienstagmorgen vor der Paulskirche geplante Protestveranstaltung, hielten jedoch an der abendlichen Demonstration fest.

Dabei forderten die Teilnehmer, dass Frankfurt sich «zur sicheren Hafenstadt» erklären müsse, um Boots-Flüchtlinge vom Mittelmeer aufzunehmen. Ein «solidarisches Frankfurt» müsse gegen «Seehofers Politik der Angst» stehen. Bernd Eichner von der Organisation «Seebrücke Frankfurt» sagte: «Wir sind total überwältigt. Ursprünglich hatten wir nur mit 2000 Teilnehmern gerechnet.» Der «Supererfolg» der Demo zeige, «dass Seehofers starke Sprüche gegen Flüchtlinge nicht in Frankfurt verfangen». Laut Polizei gab es vorerst keine Zwischenfälle.