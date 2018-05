Tausende Teilnehmer zu Kundgebungen am 1. Mai erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Tag der Arbeit rufen die Gewerkschaften auch in Hessen zu zahlreichen Kundgebungen auf. Die zentrale Veranstaltung für das Land ist heute in Darmstadt. Der DGB-Chef für Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, wird dabei zum ersten Mal als Vorsitzender auf einer Kundgebung zum 1. Mai reden. Er war erst im Dezember gewählt worden. Der IG Metall-Bundesvorsitzende Jörg Hofmann spricht bei einer Kundgebung auf dem Königsplatz in Kassel.