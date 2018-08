Tausende Vermissten-Meldungen: Suche über soziale Medien

Mainz (dpa/lrs) - Sie sind ohne Orientierung, brauchen dringend Medikamente oder haben Selbstmord angekündigt: 3847 Menschen sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz als vermisst gemeldet worden. Das waren 219 mehr als im Jahr 2016, wie das Innenministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. «Aktuell bestehen in Rheinland-Pfalz 319 unerledigte Vermisstenfälle. Als langzeitvermisst (mehr als zwei Monate) gelten 267 Personen», hieß es weiter.