Tauziehen vor Gericht um NPD-Treffen: Niederlage für Wetzlar

Die NPD will am Samstag (24. März) in der Wetzlarer Stadthalle eine Wahlkampfveranstaltung für die Landtagswahlen abhalten, zu der auch Rechtsrock-Bands erwartet werden. Nachdem Richter die Stadt bereits vor einigen Wochen dazu verpflichtet hatten, der NPD die Halle zur Verfügung zu stellen, versuchte die Kommune in den vergangenen Tagen, wenigstens die Auftritte der Bands zu verhindern.

Mit den Auftritten habe die Veranstaltung keinen Wahlkampfcharakter mehr, argumentiert die Kommune. Doch von einer angekündigten Untersagungsverfügung sah die Stadt am Freitag ab. Diese würde gegen einen zuvor ergangenen Gerichtsbeschluss verstoßen, sagte ein Sprecher. Das juristische Hin und Her erklärte er mit «laufenden Abstimmungsprozessen».

Auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel (VGH) musste sich am Freitag mit der NPD-Veranstaltung befassen. Dabei ging es um das angedrohte Zwangsgeld, sollte die Stadt nicht den Mietvertrag unterschreiben. Der VGH bestätigte die Entscheidung der Gießener Richter, die am Donnerstag ergangen war. Die Beschwerde der Stadt hatte damit keinen Erfolg.

Der Auftritt von Bands stelle den Charakter einer Wahlkampfveranstaltung nicht infrage, zumal auch Reden geplant seien, befanden die VGH-Richter. Es sei nicht ersichtlich, «dass hier eine Wahlkampfveranstaltung lediglich vorgeschoben werde, um ein Konzert mit rechtsradikalen Musikgruppen und Texten durchzuführen».

Ein breites Bündnis von Organisationen will den etwa 300 erwarteten Besuchern der NPD-Veranstaltung Paroli bieten. Zu einer Gegendemo und einem «Festival der Demokratie» werden am Samstag mehr als 1000 Teilnehmer erwartet.