Taxifahrt endet für 26-Jährige im Gefängnis

Ober-Mörlen (dpa/lhe) - Eine Taxifahrt hat für eine 26-Jährige bei Ober-Mörlen (Wetteraukreis) im Gefängnis geendet. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Freitag in Richtung Leipzig unterwegs, als der Fahrer des Wagens an einer Raststätte an der Autobahn 5 hielt und die Beamten verständigte. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau nicht genug Geld bei sich, um die Fahrt zu bezahlen.