Technische Probleme im Online-Banking der Commerzbank

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank kämpft erneut mit technischen Problemen. Am Freitagnachmittag konnten sich Kunden zeitweise nicht beim Online-Banking und mobil auf der App anmelden, auch der Einsatz von Karten sei eingeschränkt, teilte das Institut unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. «Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung des Problems», sagte ein Sprecher der Bank auf Anfrage. Wie viele Konten und Kunden von der Panne betroffen waren, konnte der Sprecher zunächst nicht beziffern. Die Bank hat nach jüngsten Angaben 12,9 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland.