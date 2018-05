Teilweise entgleister Güterzug sorgt für hohen Sachschaden

Kirchhain (dpa/lhe) - Ein in Mittelhessen teilweise entgleister Güterzug hat einen hohen Sachschaden und Verkehrsbehinderungen verursacht. Verletzt wurde niemand. Der Zug war am Freitagmorgen hinter Kirchhain (Kreis Marburg-Biedenkopf) unterwegs in Richtung Nieder-Ofleiden, um Schotter zu laden, wie die Polizei mitteilte. Die hinteren vier Waggons waren ersten Erkenntnissen zufolge beim Überfahren einer Weiche entgleist. Einer der Wagen kippte dabei um. Laut Polizei wurden der Zug, Bahnkörper und die Signaltechnik beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt nach bisherigen Ermittlungen im sechsstelligen Bereich. Ein Bahnübergang in Kirchhain musste bis zum Mittag geschlossen bleiben.