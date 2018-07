Temperaturen steigen wieder

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einer kurzen Verschnaufpause am Wochenende wird es in Hessen wieder heiß. Die Temperaturen würden erneut steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Schon am Montag bleibe es überwiegend heiter und niederschlagsfrei, bei maximal 30 bis 36 Grad. Niederschläge werden nicht erwartet.